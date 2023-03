Er hat Krebs im Endstadium: Bundesliga-Trainer geht es schlechter!

Als Chefcoach des MTV Allianz Stuttgart , Hauptrundensieger der Frauen-Bundesliga, arbeitet der Familienvater dennoch weiter - so gut es eben geht, und so lange er kann. Die vergangenen Wochen waren schwierig, seine Werte hatten sich verschlechtert. Aleksandersen kann gerade nicht jedes Training leiten, das Team muss Spiele ohne ihn gewinnen.

Beim letzten Hautprundenspiel in Dresden wird Tore Aleksandersen (55) noch fehlen, danach möchte er an die Seitenlinie zurückkehren. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Auch am Montag hatte er einen Termin zur Immuntherapie an der Uniklinik Tübingen, wie er erzählt. "Bei Krebs hat man keine Garantien. Bei einem funktioniert es hervorragend, beim anderen nicht so gut", sagt er. Offen geht er mit seiner Erkrankung um. Selbst in dieser Phase kommt er mit Ruhe rüber. Ruhe - so beschreiben es Menschen aus seinem sportlichen Umfeld - zeichnet ihn auch in den stressigsten Momenten eines Spiels aus.

"Er ist ein großer Kämpfer. Wie er mit seiner Situation umgeht, da kann man nur den Hut ziehen. Er muss aber jetzt auf seine Gesundheit achten", sagt die Stuttgarter Sportdirektorin Kim Oszvald-Renkema (35). Zuletzt war Aleksandersen auch mal nur kurz beim Training, er schrieb Whatsapp-Nachrichten und hielt emotionale Ansprachen am Telefon.

Wer in der Stuttgarter Arena beim Auftritt des Doublesiegers der vergangenen Saison vorbeischaut, sieht Faruk Feray (29) als Ersatz an der Seitenlinie hin- und hertigern. Und sieht, wie die Stuttgarterinnen sich überzeugend den ersten Hauptrundenplatz und damit die beste Ausgangssituation für die Playoffs sichern.

"Momentan ist es so, dass ich am Abend am meisten müde bin", sagt Aleksandersen, "und es gibt gerade keine große Notwendigkeit, dass ich da bin." Auf die stundenlange Bustour zum Auswärtsspiel nach Dresden am Samstag will er verzichten, zum Playoff-Start am 8. April zurück sein.