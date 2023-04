Schönste Volleyballerin der Welt wehrt sich gegen Silikon-Vorwürfe: "Ich bin ganz natürlich"

USA - Alles echt bei Kayla Simmons (27)! Am College machte sich die US-Amerikanerin mit harten Aufschlägen einen Namen, inzwischen verdient sie ihr Geld jedoch als Model. Ein Thema geht ihr dabei regelmäßig gegen den Strich.

Auf Instagram teilt Kayla Simmons (27) sexy Schnappschüsse mit ihren Followern. © Screenshot/Instagram/kaylasimmmons

"Null Silikon", antwortete die 27-Jährige vor wenigen Tagen bei einem YouTube-Q&A auf die Frage, wie viel davon sie denn nun im Körper habe.

"Ich bin ganz natürlich und ich habe es satt, darauf zu antworten, aber okay", fügte die Netz-Berühmtheit an.

Von 2014 bis 2018 war die hübsche Blondine als Zuspielerin im Team der Marshall University in West Virginia aktiv. Schon damals begeisterte sie ihre Fans mit ausladenden Kurven in knappen Outfits und galt daher in den Medien schnell als "schönste Volleyballerin der Welt".



Mittlerweile hat sie das Spielfeld weitgehend hinter sich gelassen, dafür aber ganze 965.000 Follower auf Instagram angesammelt. Zudem betreibt die aus Florida stammende Ex-Sportlerin eine eigene OnlyFans-Seite und modelt nebenbei noch. So war sie im vergangenen Oktober im australischen "Maxim"-Magazin zu sehen.

Ihr atemberaubender Körper garantiert heute zwar ihren Erfolg, doch früher sei zumindest die üppige Oberweite eher im Weg gewesen.

"Es ist lustig, denn in der Schule wollte ich unbedingt kleine Brüste haben", erklärte Simmons. "Für den Volleyball hätte es alles einfacher gemacht. Aber dieser Wunsch wurde mir nicht erfüllt. Du kannst nicht so hoch springen, du kannst nicht so schnell laufen und alles ist schwieriger."