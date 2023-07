Biathlon: So will dieser deutsche Star schneller werden

Justus Strelow (26) auf dem Laufband. Der Sachse will einiges ändern, um schneller zu werden. © Enrico Lucke

Der neue Disziplin-Bundestrainer Jens Filbrich (44) steht mit einem iPad daneben und pusht den Athleten von der SG Stahl Schmiedeberg. Ein Bild mit Symbolwirkung für den Winter?

"Das ist ein Abbruchtest, da sehen wir, wie weit ich mich zum jetzigen Stand des Trainings belasten kann", erklärt Strelow. Ein Winter nach seinem Geschmack liegt hinter dem Sachsen. Seine Ziele - WM-Teilnahme und erstmals konstant im Weltcup starten - konnte er umsetzen. Am Ende wurde Strelow sogar 21. des Gesamtweltcups und drittbester Deutsche.

Am Schießstand ist er traditionell Weltklasse. In der Loipe machte der gebürtige Hermsdorfer Fortschritte, aber es sind kleine. Um Richtung Podest zu laufen, braucht es noch ein, zwei große. Der Mann, der Strelow dabei helfen soll, ist der ehemalige Langläufer und jetzige Coach Filbrich.

"Wir können bei Justus schon noch an einigen Stellschrauben drehen", verspricht der 44-Jährige. "So wurde der Trainingsumfang erhöht, statt vieler Radkilometer stehen Crossläufe an, und wir arbeiten an seiner Lauftechnik - das ist die größere Challenge."