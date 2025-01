DSV trifft nächste fragwürdige Entscheidung und erntet heftige Kritik von Biathlon-Fans

Antholz (Italien) - Personelle Veränderung beim DSV in Antholz! Die deutsche Biathletin Stefanie Scherer (28) wird, obwohl sie für das nächste Rennen qualifiziert wäre, vorzeitig vom Weltcup abreisen. Stattdessen gibt es zwei Nachrückerinnen für die Staffel - und viel Kritik für den deutschen Verband.

Stefanie Scherer (28) holte in Ruhpolding noch Staffelgold mit Deutschland, in Antholz wird sie aber nicht mehr an den Start gehen. © Sven Hoppe/dpa

Für Scherer ist das Abenteuer Weltcup nach nur zwei Rennen bereits wieder vorbei - obwohl sie im Sprint von Antholz den 54. Platz belegte und somit eigentlich im Verfolgungsrennen am morgigen Samstag starten dürfte, entschied sich der DSV, sie nicht antreten zu lassen.

"Stefanie Scherer wird aus Antholz abreisen und keine weiteren Wettkämpfe mehr bestreiten. Sie wird sich stattdessen voll auf die EM-Vorbereitung konzentrieren", verkündete der Verband auf Instagram.

Ohne Scherer hat das Team aktuell nur noch drei Athletinnen, weil der DSV in Antholz von vornherein zwei Plätze frei ließ und nur vier Sportlerinnen mitnahm.

Da am Sonntag allerdings eine Staffel gelaufen wird, reisen nun mit Julia Kink (20) und Marlene Fichtner (21) zwei Athletinnen von der EM-Vorbereitung in Ridnaun an, die man explizit deshalb nicht mit zum Weltcup genommen hatte - und voraussichtlich wird nur eine von ihnen die Staffel überhaupt laufen.