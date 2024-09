"Leistung wird nicht mehr belohnt": Deutscher Biathlon-Star schimpft über neue Regel

Ruhpolding - Sie ist noch gar nicht offiziell verkündet worden, doch schon jetzt sorgt eine geplante neue Regel der Internationalen Biathlon-Union (IBU) für Wirbel! Sie will das Start-System revolutionieren, doch auch aus Deutschland gibt es dafür Kritik.

Im vergangenen Winter streifte Philipp Nawrath (31) zum ersten Mal das Gelbe Trikot über. Gelingt ihm das erneut, wäre er von der neuen Regel betroffen. © Pontus Lundahl/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

So will die IBU durch eine veränderte Startgruppenregelung, bei der die Topstars ihre Startgruppe nicht mehr frei wählen können, sondern von vornherein in Gruppe drei starten, für mehr Spannung vor den Fernsehgeräten sorgen.

Davon betroffen wäre wohl auch der deutsche Biathlet Philipp Nawrath (31), der in der vergangenen Saison stets in den Top 15 unterwegs war und am Anfang des Winters sogar das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Führenden überstreifen durfte.

Entsprechend wenig begeistert ist er von der Maßnahme, die schon mit dem Weltcup-Start Ende November implementiert werden soll.

"Ich halte das für keine gute Idee", sagte der 31-Jährige bei chiemgau24.de.

Für ihn das größte Manko: "Es ist meist ein Vorteil, in der ersten oder zweiten Gruppe starten zu dürfen und das erarbeitet man sich durch gute Leistungen. Ginge es nach der geplanten Regel, würden gute Leistungen nicht mehr belohnt werden. Das kann nicht Sinn der Sache sein."