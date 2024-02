Nach dem ersten Weltcup-Sieg soll die erste Medaille her: Biathlet Strelow ist heiß auf die WM

Justus Strelow (27) durfte sich in Antholz eine Fahne schnappen und als Sieger der Single-Mixed-Staffel ins Ziel laufen. © IMAGO/Christian Einecke

"Ich hoffe, dass ich einige Einsätze bekomme. Die besten Medaillenchancen rechne ich mir mit dem Team aus", so der Hermsdorfer.

Dazu passend eröffnet die Mixed-Staffel am Mittwoch (17.20 Uhr) die Titelkämpfe. Ob der Top-Schütze da bereits zum Einsatz kommt? Die Trainer lassen sich noch nicht in die Karten schauen.



Herren-Coach Uros Velepec (56) ist zufrieden mit der Vorbereitung in Ridnaun gewesen.

"Wir arbeiten an den Dingen, die bei jedem einzelnen noch nicht so gut funktioniert haben – wir gehen da sehr individuell und spezifisch an die einzelnen Bausteine heran", so der Slowene.

"So, dass jeder Athlet bei seinem ersten WM-Rennen in physischer und psychischer in Top-Form ist."

An den WM-Ort hat Sachse Strelow gute Erinnerungen. "Ich habe dort einen guten IBU-Cup gemacht, und der Weltcup in der vergangenen Saison war auch ordentlich", so der 27-Jährige. "Ich mag die Strecken und deren Profil. Der Schießstand ist sicherlich nicht ganz einfach, aber auch daran habe ich gute Erinnerungen."