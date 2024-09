Treffer versenkt: Justus Strelow holt ersten DM-Sieg!

Das ist neu: Justus Strelow (27) bestimmte bei der DM die Laufzeiten. © IMAGO/Harald Deubert

"Das Schießen war wie an allen drei Tagen solide, dafür die Laufleistung richtig gut", freute sich der Hermsdorfer, der im vergangenen Winter 14. des Gesamtweltcups war.

Und da ihm die anderen am Schießstand am gestrigen Sonntag die Tür aufgemacht hatten, ist er zum ersten DM-Titel durchgegangen. Nach Silber im verkürzten Einzel am Freitag und Platz vier im Sprint einen Tag später war dies sein krönender Abschluss.



Dass er jeweils bei den letzten beiden, der vier Schießeinlagen, eine Scheibe stehen ließ, wurmte den besten Schützen des Weltcups nicht: "Es ist noch früh in der Saison, da fällt nicht jede - völlig normal."

Entscheidend ist, dass sich die Veränderungen im Trainingsaufbau läuferisch auszahlen.

Deshalb wird weiter an dem Plan festgehalten und Grundlagen-Ausdauer diese Woche in Oberhof trainiert, bevor es in gut zwei Wochen wieder heim zum City-Biathlon nach Dresden geht. Da duellierte er sich am Schießstand im Heinz-Steyer-Stadion mit den Superstars Johannes Thingnes (31) und Tarjei Bö (36) aus Norwegen. "Da gilt es kühlen Kopf zu bewahren", ahnt Strelow.

"Solche Show-Rennen sind ganz anders, da wird schneller geschossen."