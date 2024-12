"Muss mich entschuldigen": Biathlon-Star sorgt mit Pinkel-Video für Wirbel

Vetle Sjåstad Christiansen (32) sorgte mit einem Video auf Social Media für Lacher. © Hendrik Schmidt/dpa

Schon in der vergangenen Woche postete der 32-Jährige einen Clip auf seinem Instagram-Account, der ihn beim Pinkeln im Schnee vor dem Wachs-Truck des tschechischen Biathlon-Teams zeigt.

Pikant: Dabei urinierte er genau in Richtung eines großformatigen Bildes der tschechischen Top-Biathletin Marketa Davidova (27), das den Truck schmückt!

Gegenüber dem NRK erklärte Christiansen jetzt seinen Fauxpas. "Es war reiner Zufall, dass es so gekommen ist. Wie es die Tradition will, habe ich vor dem Start gepinkelt. Wir versuchen, uns so viel Flüssigkeit wie möglich zuzuführen", scherzte der sechsmalige Weltcup-Sieger.

Bisher habe er noch nicht persönlich mit Davidova über den Vorfall gesprochen. "Aber wenn ich sie das nächste Mal sehe, muss ich mich persönlich bei ihr entschuldigen. Es war ein bisschen Zufall, dass es ihr Gesicht in 3000-prozentigem Zoom im Hintergrund war. Das hat es ein bisschen lustiger gemacht", lachte Christiansen.