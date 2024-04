Wettbewerb im Team machte sie krank: Biathlon-Ass spricht erstmals über Magersucht

Trotz ihrer Magersucht wurde die Schweizerin zunächst noch mit guten Ergebnissen "belohnt": Bei Olympia 2014 in Sotschi fuhr sie mit einem achten Platz im Sprint ihr bestes Karriereergebnis in einem Einzelrennen ein.

"Wenn ich im Training Hunger kriegte, dachte ich, eigentlich müsste ich jetzt essen, aber ich will nicht", so die langjährige Weltcup-Athletin. Erst mit der Zeit habe sie gelernt, dass der Hunger ihr größter Feind sei.

Auch Gasparins Teamkollegin Lena Häcki-Groß (28) sprach bereits öffentlich über ihren Kampf gegen die Essstörung. © Jeff Mcintosh/The Canadian Press/AP/dpa

Doch allzu lange konnte die 32-Jährige diesen Zustand nicht aufrechterhalten: 2015 musste sie wegen völliger Erschöpfung ein Trainingslager unter- und schließlich die Saison abbrechen.



Am Tiefpunkt habe sie eine Stunde gebraucht, um überhaupt die Energie zu finden, ins Badezimmer zu gehen, schilderte Gasparin die harte Realität ihrer Erkrankung.

Erst eine Auszeit in Mexiko und ein anschließender Besuch im Schweizer Institut für Ernährungsdiagnostik half ihr dabei, ihr Essverhalten zu normalisieren.

"Ich habe es innerhalb von wenigen Monaten geschafft, vom Zustand, wo ich 24 Stunden nur ans Essen dachte, in einen Alltag zu kommen, wo ich am Abend nicht mehr weiß, was ich am Morgen gegessen habe", erzählte die Skijägerin. Im Winter 2016/17 konnte sie dann über den zweitklassigen IBU-Cup wieder in den Weltcup zurückkehren.

Schon ihre Teamkollegin Lena Häcki-Groß (28), die in diesem Winter mit zwei Weltcup-Siegen ihren endgültigen Durchbruch in der Weltspitze feierte, hatte vor zwei Jahren öffentlich gemacht, dass sie an einer Essstörung litt.

Bei ihr handelte es sich allerdings um eine sogenannte Binge-Eating-Störung, bei dem sie unkontrollierte Ess-Attacken durchlebte.

Inzwischen hat Häcki-Groß allerdings wie Gasparin ihr Essverhalten unter Kontrolle - und will ebenso wie ihre Kollegin für die Risiken einer Essstörung im Profisport sensibilisieren.