Eislöwen im Umbruch! Erste Vertragsauflösung, neuer Coach im Anflug

Dresden - Der Umbruch bei den Dresdner Eislöwen läuft. Mit Verteidiger und Aufstiegsheld Tariq Hammond (32) löste am Mittwoch der Erste aus dem DEL-Kader des Fast-Absteigers seinen Vertrag offiziell auf!

Aufstiegsheld Tariq Hammond (32) löste am Mittwoch seinen Vertrag in Dresden auf. Er wechselt zur DEG. © IMAGO/Brauer-Fotoagentur

"Ich bin den Eislöwen sehr dankbar für die Zeit hier und besonders für die gemeinsame Meistersaison, die ich nie vergessen werde – ebenso für die Chance, in der DEL zu spielen", so der Kanadier.

"Die Entscheidung ist mir daher nicht leichtgefallen, aber für mich hat sich nun die Möglichkeit ergeben, einen neuen sportlichen Weg einzuschlagen." Dies wird der 32-Jährige ab sofort bei der Düsseldorfer EG in der DEL2 tun.

Dresdens Sportdirektor Jens Baxmann (40) bastelt fokussiert weiter an seinem DEL2-Team für die kommende Saison. Dafür ist wichtig, wer hinter der Bande stehen wird.

Wie TAG24 erfuhr, will Gerry Fleming (58) nicht eine Liga tiefer und das Team zum möglichen Wiederaufstieg coachen. Seit Tagen wird im Netz deshalb der Name Bo Subr (45) als Nachfolger gehandelt.