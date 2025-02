Deal wohl fix! Eislöwen vor Verpflichtung dieses Kanadiers

Jacob Friend (27) wechselt offenbar zu den Dresdner Eislöwen. © imago / GEPA pictures

"Wie bereits angekündigt, nutzen einige Spieler die Gelegenheit, in den Play-offs aufzulaufen", ist auf der Homepage des Drittletzten zu lesen.

Beim Überblick über die neuen Stationen steht bei Friend "Dresdner Eislöwen". Beim Spitzenreiter der DEL2 wollte bisher noch keiner den Wechsel offiziell bestätigen. Auf der Lizenzliste steht der 27-Jährige auch bisher noch nicht.

Es scheint ein Transfer auf dem letzten Drücker zu sein und deshalb warten die Verantwortlichen noch, ob der Deal auch wirklich in Sack und Tüten ist.

Am Sonntag beim Spiel gegen Bad Nauheim war jedenfalls Sportdirektor Matthias Roos (44) schwer beschäftigt, hatte keine Zeit für die Presse. Es gäbe nichts zu vermelden.

Coach Niklas Sundblad (52) lachte nur, als TAG24 nachfragte, ob ein neuer Spieler im Anmarsch ist. Jetzt ist klar warum! Friend ist erst seit zwei Jahren in Europa. Vergangene Saison spielte der Kanadier in Belfast. Der Verteidiger erarbeitete sich in 56 Partien eine Plus-Minus-Statistik von 30 - stark. Dazu erzielte er in dieser Zeit zwei Tore und bereitete 22 vor. Sammelte mit 76 Strafminuten auch ordentlich Kühlbox-Zeit.