Nächste Heimpleite! Eislöwen gehen wieder leer aus

Dresden - Eislöwen -Coach Gerry Fleming sorgte am Freitagabend für eine Überraschung. Aufstiegsheld Tomas Sykora hatte es in die Aufstellung geschafft. Für die Wende im Abstiegskampf konnte er allerdings gegen die Iserlohn Roosters nicht sorgen.

Tomas Sykora (35) durfte mal wieder ran. Akzente setzte er nicht. © Matthias Rietschel

Zum vierten Mal gingen die Dresdner gegen die Sauerländer leer aus, diesmal hieß es 1:4 (0:0, 1:3, 0:1). Das freute die gut 1000 mitgereisten Anhänger.

Die lieferten sich gerade im ersten Drittel einen geilen, stimmungsvollen Schlagabtausch mit den Eislöwen-Fans - das Highlight in den ersten 20 Minuten.

Die Laune der Dresdner verdarben die Schiris. Nach elf gespielten Minuten hatte Iserlohns Goalie Hendrik Hane die Scheibe nicht unter sich begraben. Die Schiris glaubten dies aber und pfiffen ab. Dabei rutschte die Scheibe ins Tor - Glück für die Gäste.

Die Löwen-Fans brüllten: "Schieber!" Nicht die einzige Duselszene für die Sauerländer.