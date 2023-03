Eislöwen erzwingen das Entscheidungsspiel: "Das Momentum liegt bei uns"

Dresden - Der Traum ist wahr geworden! Die Dresdner Eislöwen gleichen nach 0:3-Rückstand in der Viertelfinal-Serie (best of seven) gegen die Krefeld Pinguins aus und erzwingen durch den 6:2-Sieg (3:1, 1:0, 2:1) das Entscheidungsspiel - am Dienstag 19.30 Uhr beim KEV!