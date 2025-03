Agrar-Roboterhund und Lebensmittel‐Drucker: Dieses Festival zeigt visionäre Ideen

Stuttgart - Trends und Innovationen vom Acker bis zur Gabel: Zum zweiten Mal findet bald das New Food Festival in Stuttgart statt.

Rund 50 Ausstellende und 400 Teilnehmende finden sich in wenigen Tagen für die Business‐Konferenz und Messe auf dem Veranstaltungsgelände der Universität Hohenheim ein. Darunter befinden sich zahlreiche Start-ups, Betriebe aus der Agrar‐ und Lebensmittelwirtschaft, der Gastronomie, dem Handel und der Forschung.

Ein Besuch auf dem New Food Festival ist vom 4. bis 6. März auf dem Gelände der Universität Hohenheim möglich. Die Eröffnung findet am 4. März um 18 Uhr statt.

Die Fläche ist in drei Zonen eingeteilt. Während in der einen Essen und Getränke zu finden sind, geht es in der zweiten Zone um Agrar, Gastro und Retailtech. Im dritten Bereich dreht sich alles um Science und Hochschulen.

Tickets für das New Food Festival können online oder vor Ort erworben werden.