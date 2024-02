An diesen Sonntagen stehen die Geschäfte in Stuttgart offen!

Stuttgart - Gemütlich durch die Stadt bummeln und in den lokalen Geschäften der Stadtbezirke stöbern? Stuttgarter können sich über einige verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2024 freuen.

Weitere verkaufsoffene Sonntage wird es in den verschiedenen Stuttgarter Stadtteilen geben:

In der Innenstadt werden von 13 bis 18 Uhr tausende Fußballfans sowie Shopping-Begeisterte erwartet.

Passend zum Fußballhighlight wurde am selben Tag ein verkaufsoffener Sonntag in Stuttgart-Mitte angesetzt.

Am 16. Juni findet das Europameisterschaftsspiel Slowenien gegen Dänemark in der Stuttgarter MHP-Arena statt.

Auch im nahegelegenen Ludwigsburg können sich kauffreudige Einwohner freuen. Bereits am 19. März sowie am 8. Oktober kann in der Innenstadt nach Herzenslust geshoppt werden.