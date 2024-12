An Heiligabend in Feierlaune? Hier steigen die besten Partys in Stuttgart!

Stuttgart - Der Weihnachtsschmaus mit der Familie ist beendet und Ihr wollt den Heiligabend würdig ausklingen lassen? In Stuttgart müssen Feierfreudige nicht lange suchen. Hier ein Überblick über die besten Stuttgarter Partys an Heiligabend!

Viele Clubs in Stuttgart lassen es an Heiligabend mächtig krachen. © Jonas Walzberg/dpa

LKA-Longhorn: Im kultigen Konzertsaal LKA-Longhorn in Stuttgart-Wangen startet um 22 Uhr die "Heilige Rocknacht". Wer DJ Timo live erleben will, zahlt zehn Euro an der Abendkasse.

Boa: Auch in diesem Jahr findet im Boa die traditionelle Weihnachtsparty statt. Ab 23 Uhr werdet Ihr im weihnachtlich dekorierten Nachtclub mit den besten Beats versorgt. Für zehn Euro dürft Ihr mitfeiern.

Proton: Der zentral gelegene Club in der Königstraße öffnet am Heiligabend seine Türen. Die Künstler "Talla 2XLC", "Marc Jerome" und "Chris Kay" heizen Euch ab 23 Uhr ein. Demnach dürften vor allem Fans von elektronischer Musik auf ihre Kosten kommen. Rein darf jeder ab 18 Jahren. Tickets kosten 14 Euro und sind an der Abendkasse erhältlich.