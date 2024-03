Stuttgart 21: Wird der Bahnhof 2025 endlich fertig?

Stuttgart/Berlin - Die Deutsche Bahn (DB) will die Entscheidung, wie das Bahnprojekt Stuttgart 21 in Betrieb gehen soll, gemeinsam mit den Projektpartnern fällen.

Die Gespräche mit den Projektpartnern beginnen Huber zufolge am Freitag. Dann will die Bahn die Projektpartner von Stuttgart 21 - das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und den Verband Region Stuttgart - über Inbetriebnahmekonzepte für das Projekt informieren.

"Wir streben weiter die Eröffnung von Stuttgart 21 Ende 2025 an. Wie die konkrete Ausgestaltung dessen aussieht, das besprechen wir erst mit den Projektpartnern", sagte Huber. Das Projekt sei auch Thema in der Sitzung des Aufsichtsrats der Bahn am Mittwoch gewesen.

Man wolle darüber zunächst mit der Stadt Stuttgart und dem Land Baden-Württemberg sprechen und das gemeinsam festlegen, sagte Infrastrukturvorstand Berthold Huber (60) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Deutsche Bahn will die Entscheidung, wie das Bahnprojekt Stuttgart 21 in Betrieb gehen soll, gemeinsam mit den Projektpartnern fällen. © Marijan Murat/dpa

In den vergangenen Monaten waren Zweifel aufgekommen, ob der Termin für die Inbetriebnahme im Dezember 2025 zu halten ist. Anfang Dezember hatte die Deutsche Bahn, Bauherrin des Projekts, über Probleme beim Einbau der digitalen Infrastruktur berichtet. Es seien mehrere Meilensteine nicht erreicht worden, hatte der DB-Infrastrukturvorstand Berthold Huber damals gesagt. Die Bahn hatte außerdem mitgeteilt, es sei nun "im Detail festzulegen, in welcher Abfolge die verschiedenen neu gebauten Infrastrukturteile in Abstimmung mit den Fahrzeugflotten in Funktion gehen".

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (71) hatte erst kürzlich eine Verschiebung der Inbetriebnahme des Bahnprojektes Stuttgart 21 zugunsten ausreichender Testläufe ins Spiel gebracht. Durch Verzögerungen beim Bau und beim Einbau der digitalen Infrastruktur bleibe keine Zeit, den Bahnknoten ausreichend zu testen. Diese Tests brauche es aber im Vorfeld für einen stabilen Start, sagte der Grünen-Politiker.

"Es wäre eine Möglichkeit, dass man Ende 2025 mit dem Erproben und Üben anfängt - und wenn es dann sitzt, macht man erst den Wechsel und nicht vorher", sagte Hermann, der bereits mehrfach vor einem "Holperstart" gewarnt hatte.