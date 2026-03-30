Tunnel in Stuttgart ab heute voll gesperrt: Einschränkungen für Autofahrer und mehrere Buslinien

Stuttgart - Pünktlich zum Beginn der Osterferien müssen sich Autofahrer und Pendler in Stuttgart auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Autofahrer in Stuttgart müssen gebietsweise mit Stau rechnen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Seit Montag (30. März), 7 Uhr, ist der Wagenburgtunnel für den gesamten Verkehr komplett gesperrt. Diese Maßnahme ist laut Stadt notwendig, um dringende Instandsetzungsarbeiten am Ostportal durchzuführen, das bisher nur provisorisch durch ein Schutzgerüst gesichert war.

Die Arbeiten im Tunnel sollen bis zum Samstag der kommenden Woche, dem 11. April, gegen 12 Uhr, abgeschlossen sein.

Während der zweiwöchigen Sperrung nutzt das Tiefbauamt die Zeit zudem für weitere Sicherheitsmaßnahmen im Tunnelinneren. Dabei werden großflächig beschädigte Fliesen an den Wänden entfernt, um spätere Gefahrenquellen zu beseitigen.

Für den Individualverkehr wurde bereits eine entsprechende Umleitung ausgeschildert. Dennoch bittet die Stadt alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner im Bereich der Ausweichstrecken um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.