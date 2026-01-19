Nach Corona-Verlust: Schreibt Flughafen Stuttgart wieder schwarze Zahlen?

Stuttgart - Corona hat den Stuttgarter Flughafen hart getroffen. Es folgten herbe Verluste in Millionenhöhe. 2025 dürfte der Flughafen wieder profitabel gewesen sein.

Flughafen-Chef Ulrich Heppe freut sich über die guten Nachrichten. © Marijan Murat/dpa

"Wir machen gerade einen Jahresabschluss, aber wir sehen schon, dass wir wahrscheinlich ein Jahr früher Profitabilität erreicht haben", sagte Flughafen-Chef Ulrich Heppe der Deutschen Presse-Agentur.

Im April vergangenen Jahres hatte eine Sprecherin noch mitgeteilt, dass der Flughafen voraussichtlich 2026 wieder schwarze Zahlen schreiben werde. "Wir freuen uns, dass die schwarze Null ein Jahr früher kommt als ursprünglich geplant", sagte Heppe.

Beim Umsatz erwarte der Flughafen einen Anstieg von circa drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2024 lag er bei 278,2 Millionen Euro. Die Anzahl der Fluggäste sei im vergangenen Jahr von 9,1 Millionen auf 9,6 Millionen gestiegen, sagte Heppe.

Vor Corona hatte der Flughafen noch 12,7 Millionen Fluggäste verzeichnet. 2019 lag der Umsatz bei 300 Millionen Euro und der Gewinn bei 50 Millionen Euro. In den folgenden Jahren schrieb der Flughafen stets Verluste, wobei sich diese kontinuierlich verringerten.

2020 betrug der Verlust rund 97 Millionen Euro. 2024 lag das Minus noch bei 6,1 Millionen Euro.