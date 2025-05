Entblößter Mann setzt sich zu Fahrgästen: Polizei Stuttgart sucht nach Exhibitionisten

Stuttgart - Ein Exhibitionist trieb am Freitagmorgen in einer Stuttgarter Stadtbahn sein Unwesen.

Die Polizei suchte nach dem Mann. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Der bislang Unbekannte stieg an der Haltestelle Plieningen in eine Bahn der Linie U3. Gegen 7.50 Uhr entblößte er sein Glied und setzte sich zu einer Frau.

Als diese aufstand, setzte sich der Exhibitionist zu einem 19-Jährigen, woraufhin dieser ebenso aufstand.

Der immer noch entblößte Mann lief daraufhin durch die Straßenbahn. "Dabei suchte er offenbar auch den Blickkontakt zu Fahrgästen", wie die Polizei mitteilte.

An der U-Haltestelle Wallgraben stiegen die noch unbekannte Geschädigte sowie der 19-Jährige aus. Der Mann blieb in der U3 in Richtung Vaihingen zurück.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

40 bis 50 Jahre alt

1,85 bis 1,90 Meter groß

gebräunter Teint

kurz grau-schwarze Haare und Bart

ungepflegtes Aussehen

Am Tattag trug er eine auffällige blaue und weite Stoffhose und eine grau-schwarze Jacke.