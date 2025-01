Illegales Glücksspiel in Stuttgart aufgeflogen: Polizei findet Waffen und Bargeld

Stuttgart - Am Donnerstagabend überraschte die Polizei über ein Dutzend Pokerspieler in Stuttgart -Mitte. Dem Einsatz gingen umfangreiche Ermittlungen voraus.

Die Polizei erwischte die Verdächtigen auf frischer Tat. (Symbolbild) © Montage: Bernd Thissen/dpa, Andreas Arnold/dpa

Insgesamt wurden in der Wohnung am Rotebühlplatz 18 Verdächtige angetroffen, wie die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Stuttgart mitteilte. Die Spieler befanden sich an Pokertischen.

Einem Mann (67) wird vorgeworfen, das Event organisiert zu haben. Zudem wurde eine Albanerin (21) ohne Aufenthaltsgenehmigung festgestellt.

Die Verdächtigen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen illegalen Glücksspiels der Kriminalpolizei laufen.