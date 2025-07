Kleinem Mädchen zwischen die Beine gefasst: Polizei Stuttgart sucht nach Mann

Stuttgart - Ein Kind im Vorschulalter wurde am Dienstag Opfer einer sexuellen Belästigung in Stuttgart .

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr in einer Straßenbahn der Linie U15 in Richtung Ruhbank. Das Mädchen saß in einem Vierersitz, als ein Mann hinzukam.

Der Unbekannte berührte das Kind und fasste ihm in den Intimbereich.

Laut Polizei soll der Mann 40 Jahre alt gewesen sein, kurze braune Haare und ein Tattoo am Oberarm gehabt haben. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein buntes Oberteil.