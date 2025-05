Mann mit Schusswaffe in Stadtbahn gesichtet: Polizei Stuttgart sucht Zeugen

Stuttgart - Angst und Schrecken hatte ein Mann am Dienstagmittag unter Fahrgästen in Stuttgart ausgelöst.

Fahrgäste einer Stadtbahn in Stuttgart verständigten die Polizei. (Symbolbild) © Helena Dolderer/dpa

Der bislang Unbekannte stieg gegen 12.45 Uhr an der Haltestelle Wilhelmsplatz in die Stadtbahn U13 ein. Laut Zeugen führte er Selbstgespräche, in denen er von einer Waffe berichtete.

Schließlich stand der Mann mit einer Waffe in der Hand auf und begab sich in den vorderen Teil der Bahn.

Er stieg an der Haltestelle Rosensteinbrücke aus.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: