Mehrere Autos in Stuttgart in Flammen: Polizei geht von Serientäter aus!

Die Polizei geht von einem Serientäter aus. © 7aktuell.de | Andy Werner

Am Donnerstag (12 Uhr) wurde laut Mitteilung der Polizei ein Pick-Up in der Alfdorfer Straße in Brand gesteckt. Mithilfe eines Gartenschlauches gelang dem Besitzer die Löschung. Am Folgetag, dem heutigen Freitag, stand der gleiche Wagen jedoch erneut in Flammen.

Auch ein in der Nähe stehender Audi A3 wurde zur gleichen Zeit angezündet. Gegen 6.50 Uhr rückte die Feuerwehr an, um beide Brände zu löschen.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am Donnerstag in der Pferchäcker Straße. Dort ging gegen 6.40 Uhr ein Transporter in Flammen auf. Eine Zeugin handelte schnell und bekam den Brand mittels eines Feuerlöschers in den Griff.

Am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr geriet ein geparkter Kia in der Poststraße in Brand. Auch hier rückte die Feuerwehr an.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus.