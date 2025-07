SEK greift nach Gewalteskalation ein: Mann festgenommen

Leutenbach - Nach einer Schlägerei kam es am Dienstagmorgen zu einem großen Polizeieinsatz in Leutenbach (Region Stuttgart ).

Alles in Kürze

Das SEK rückte am Morgen an. © 7aktuell.de | Kevin Lermer

Zwei 39 Jahre alte Männer gerieten gegen 3.30 Uhr in einen Streit. Im Verlauf soll der eine den anderen mit einem Schlagstock attackiert haben.

Später, gegen 6.30 Uhr, sollen sich die Männer zu einer Aussprache in der Wohnung des Angreifers getroffen haben. Die Situation eskalierte jedoch erneut. Der Bewohner griff sein Gegenüber erneut an und verletzte ihn am Kopf.

Laut Polizei soll das Opfer zudem mit einer Schusswaffe bedroht worden sein. Das SEK rückte am Morgen in die Uhlandstraße im Stadtteil Weiler zum Stein aus und durchsuchte die Wohnung. Dort wurden eine Schreckschusswaffe und weitere Beweismittel sichergestellt.