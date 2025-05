Sex-Attacke auf Mädchen: Mann wird verhaftet und dann wieder freigelassen

Stuttgart - Weil er sich offenbar sexuell an einem Mädchen (15) verging, ist ein Mann (42) in Stuttgart vorläufig festgenommen worden.

Alles in Kürze

"Hier soll der Tatverdächtige die 15-Jährige mehrfach unsittlich berührt haben", heißt es in der am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Mitteilung weiter.

Ereignet hat sich die mutmaßliche Tat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend am Hauptbahnhof im Herzen der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Ein derartiger Vorfall hatte sich jüngst auch an einem Bahnhof im Stadtteil Bad Cannstatt ereignet. Einer ebenfalls 15-Jährige war vor rund einer Woche in einem abfahrenden Metropolexpress ungefragt an ihr Gesäß gefasst worden.

Auch hier wurde der mutmaßliche Täter, ein gleichaltriger Syrer, nach der Festnahme wieder freigelassen.