16.06.2025 15:01 Streit in Zug eskaliert: Mann beißt Kontrahenten Stück von Ohr ab

Streit eskaliert: In einem Zug in Richtung Stuttgart kam es in der Nacht zum Samstag zu einer Körperverletzung.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - In einem Zug in Richtung Stuttgart kam es in der Nacht zum Samstag zu einer Körperverletzung. Alles in Kürze Streit in Zug eskaliert: Mann beißt Kontrahenten Ohrstück ab

42-Jähriger und Unbekannter geraten in Stuttgart in Streit

Täter biss Ohrstück ab, flüchtete danach mit Begleitung

Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht, Ohrstück wieder angenäht

Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls in Stuttgart Mehr anzeigen Am Bahnhof Stuttgart kam es zu einem Polizeieinsatz. Der Unbekannte konnte allerdings nicht mehr aufgegriffen werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Ein Reisender (42) geriet gegen 0.15 Uhr mit einem Mann in einen Streit. Der 42-Jährige soll demnach die Begleitung des Unbekannten angesehen haben. Die zunächst einmal verbale Auseinandersetzung eskalierte kurz darauf und wurde körperlich. Der Unbekannte biss dem 42-Jährigen im weiteren Verlauf bei dieser ein Stück von dessen Ohres ab. Stuttgart Crime Mann mit Schusswaffe in Stadtbahn gesichtet: Polizei Stuttgart sucht Zeugen Um sich zu wehren, biss der Verletzte daraufhin in den Finger seines Gegenübers, der daraufhin die Flucht ergriff. Der Täter und seine Begleitung verließen in Stuttgart den Zug und liefen über den Südsteg in Richtung des Schlossgartens. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ohne Erfolg, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter mit arabischem Erscheinungsbild soll 30 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Zudem soll er eine dunkle Hose, ein helles T-Shirt und dunkle Schuhe angehabt haben. Aufgefallen sei sein humpelnder Gang. Der verletzte 42-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das abgebissene Stück seines Ohres konnte glücklicherweise wieder angenäht werden. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen des Vorfalls. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0711870350 melden.

