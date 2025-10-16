Brand greift auf Hausfassaden in Stuttgart über: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Stuttgart - Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr in Stuttgart verhinderte am Mittwochabend vermutlich einen Hausbrand.

Die Feuerwehr musste Teile der Fassaden entfernen. © Feuerwehr Stuttgart

Gegen 21 Uhr brach ein Mülltonnenbrand im Stuttgarter Osten aus. Besorgte Anwohner meldeten ein drohendes Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf die Fassaden der angrenzenden Häuser ausgedehnt. Die Räumlichkeiten wurden evakuiert.

"Durch den schnellen Einsatz eines Löschrohres konnte die Brandausbreitung auf eine Wohnung im Erdgeschoss im letzten Moment verhindert werden", teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Kontrollen in den umliegenden Bereichen ergaben lediglich einen leichten Raucheintritt. Die Bewohner konnten nach einer Entlüftung in ihre Wohnungen zurück.