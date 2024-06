19.06.2024 07:19 1.261 Kurz vor deutschem EM-Spiel in Stuttgart: Feuerwehr wird zu tierischem Einsatz ins Stadion gerufen!

Am Dienstagnachmittag kam es in der Arena Stuttgart zu einem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte rückten in Spezialkleidung aus.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Am Dienstagnachmittag kam es in der Arena Stuttgart zu einem Feuerwehreinsatz. Die Einsatzkräfte rückten in Spezialkleidung aus. Die Feuerwehr Stuttgart wurde zur Tierrettung gerufen. © Bildmontage: FW Stuttgart Einen Tag vor dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn in Stuttgart hatte sich ein Bienenschwarm an einer Werbebande am Feldrand eingenistet. Die Feuerwehrwehr entfernte das Bienennest vollständig. Danach wurden die Tierchen in ihre neue Heimat gebracht. Das Stadion wurde zu diesem Zeitpunkt nicht bespielt. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, habe demnach keine Gefahr für Spieler oder Besucher bestanden. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. © FW Stuttgart Erst im Mai hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Kurz vor dem Spiel VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München ließ sich ein Bienenschwarm nieder und musste entfernt werden.

Titelfoto: Bildmontage: FW Stuttgart