29.10.2024 14:07 Stuttgarter Feuerwehr im Großeinsatz: Verdächtige Substanz in Bank entdeckt!

In einer Bank in Stuttgart-Mitte wurde eine verdächtige Substanz entdeckt. Die Einsatzkräfte rückten im Großeinsatz an.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Großeinsatz der Feuerwehr Stuttgart! Der betroffene Bereich in Stuttgart-Mitte wurde am Mittag abgesperrt. © 7aktuell.de | Andreas Werner Die Einsatzkräfte rückten am Dienstagmittag zu einer Bank am Rotebühlplatz aus. Laut aktuellem Stand soll sich dort eine verdächtige Substanz befinden. Es wurden Spezialisten angefordert. Die Stuttgarter Feuerwehr gab auf X, ehemals Twitter, Entwarnung. Es bestehe demnach zumindest keine Gefahr für die Bevölkerung. Mittlerweile konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei befinde sich jedoch noch vor Ort. Es kann weiterhin zu Verkehrsbehinderungen kommen. Informationen über mögliche Verletzte gibt es derzeit nicht.

Titelfoto: 7aktuell.de | Andreas Werner