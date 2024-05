Im Ländle gibts nicht nur Fußball: Stuttgart freut sich auf großes Football-Finale

Stuttgart - Das Finale der European League of Football (ELF) findet im kommenden Jahr in Stuttgart statt.

Viel Action in der Bude bekommt die Stuttgarter MHP Arena im Herbst 2025 zu sehen. © Federico Gambarini/dpa

Man werde das Endspiel der fünften Saison am 14. September 2025 in Kooperation mit dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart in der MHP Arena ausrichten, teilte die Liga am heutigen Freitag mit.