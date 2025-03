Amokfahrt in Mannheim: Finden Traditionsumzüge in Stuttgart heute statt?

Stuttgart - Finden die traditionellen Fasnetumzüge statt? Aufgrund der Mannheimer Amokfahrt am Montagmittag hat die Stadt Stuttgart die Sicherheitslage neu bewertet.

Oberbürgermeister Clemes Maier versicherte: "Wir wollen in Abstimmung mit den Veranstaltern den Stuttgarter Faschingsumzug und den Fasnetsumzug in Hofen durchführen."

Laut Stadt lägen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage in Stuttgart vor. Die Sicherheitsvorkehrungen seien demnach bereits zuvor verschärft worden.

Das Sicherheitskonzept wurde dabei analysiert und überprüft, wie die Stadt mitteilte. Abgesagt werden die Traditionsumzüge in Baden-Württembergs Hauptstadt am Dienstag jedoch nicht.

Die Streckenführung durch die Stuttgarter Innenstadt wurde in diesem Jahr leicht gekürzt. © Stadt Stuttgart

Im Stadtteil Hofen starten die Narren wie geplant gegen 13 Uhr an der Hartwaldstraße. Das bunte Treiben zieht sich über die Guibaldstraße, die Scillawaldstraße und den Kapellenweg.

Am Kelterplatz endet der Umzug um etwa 19 Uhr. Dort laden Verkaufsstände zum Ausklang des Festtages ein. In diesem Jahr gibt es einen doppelten Grund zum Feiern. Das Straßenfest in Hofen findet zum 100. Mal statt.

Und auch in der Stuttgarter Innenstadt geht es ab 14 Uhr rund. Der Umzug startet in der Tübinger Straße und zieht über die Eberhardstraße, die Marktstraße, den Marktplatz und die Kirchstraße.

Auch am Schloßplatz, der Bolzstraße und dem Ehrenhof vor dem Neuen Schloss kommen die bunten Narren und Fasnetwägen vorbei. Tausende Zuschauer und Zuschauerinnen werden laut Stadt erwartet.

Das große Abschlussfest steigt auf dem Schillerplatz.