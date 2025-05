Besucher-Hammer beim Stuttgarter Frühlingsfest: Darum bricht das Fest Rekorde

Außerdem zahlte sich aus Sicht der Veranstalter die Nachbarschaft zum Stadion und zur Stuttgarter Porsche-Arena aus: Der VfB Stuttgart hatte den 1. FC Heidenheim während der Festtage im Württemberg-Derby zu Gast, am Abschlussabend spielt der FC Augsburg im VfB-Stadion.

Nun rechnen die Veranstalter aus einem ganzen Strauß von Gründen mit einem Höchstwert, wenn am Sonntag das letzte Bier gezapft und die letzte Achterbahn gefahren ist. Natürlich habe das Bombenwetter eine große Rolle gespielt, heißt es im Vorfeld.

An den ersten Tagen des Frühlingsfestes wurde zudem um den Titel beim Porsche Tennis Grand Prix 2025 gespielt, am Sonntag findet neben dem Fußballmatch auch das Handball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Türkei in der Arena statt.

Traditionell strömt ein großer Teil vor oder nach den Veranstaltungen noch auf das Festgelände.