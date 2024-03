Medizinischer Notfall an Ostern? Diese Stuttgarter Ärzte und Apotheken sind für Euch da!

Stuttgart - Auch an Ostern kann es zu Unfällen , Krankheiten und Verletzungen kommen. Deshalb hat Euch TAG24 die Öffnungszeiten von Arztpraxen und Apotheken in Stuttgart zusammengestellt.

In lebensbedrohlichen Fällen wählt Ihr den Notruf 112 .

Für die kleinen Patienten steht die Kinder-Notfallpraxis am Klinikum Stuttgart/Olgahospital (Kriegsbergstraße 62) von 9 bis 22 Uhr zur Verfügung. Alle Augen-Notfälle behandelt die Praxis am Katharinenhospital (Kriegsbergstraße 60) von 9 bis 22 Uhr.

Der Bereitschaftsdienst in Stuttgart wird am Osterwochenende vom Marienhospital (Böheimstr. 37) übernommen. Von Karfreitag bis Ostermontag bekommt Ihr hier von 7 bis 24 Uhr Hilfe.

Eine Überlastung der Notfallpraxen soll so verhindert werden, wie die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg mitteilte.

Ihr braucht dringend Medikamente? Einige Apotheken in Stuttgart bieten einen Notfalldienst an. Laut der Landesapothekenkammer Baden-Württemberg könnt Ihr an den Ostertagen folgende Adressen aufsuchen:

geöffnet an Karfreitag (29. März):

Europa Apotheke Stuttgart (Königstr. 49)

Mörike-Apotheke Stuttgart (Marienplatz 47)

Widderstein-Apotheke Untertürkheim (Widdersteinstr. 23)

Max-Eyth-Apotheke Hofen (Kapellenweg 20)

Bären Apotheke Vaihingen (Katzenbachstr. 44)

geöffnet am Ostersamstag (30. März):

Schloss-Apotheke im Olga Areal (Schloßstr. 104)

Schwaben-Apotheke Stuttgart (Gablenberger Hauptstr. 109)

Waldau-Apotheke Degerloch (Epplestr. 3)

Sofien-Apotheke Cannstatt (Hallschlag 17)

Apotheke im Romeo (Schozacher Str. 40)

geöffnet am Ostersonntag (31. März):

Bahnhof-Apotheke Stuttgart (Königstr. 4)

Rossberg-Apotheke (Ostendstr. 72)

Kur-Apotheke Bad Cannstatt König-Karl-Passage (Badstr. 9)

Stadt-Apotheke Weilimdorf (Löwen-Markt 13)

Apotheke in der SchwabenGalerie (Schwabenplatz 1)



geöffnet am Ostermontag (1. April):