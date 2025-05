Mehrere Verletzte in Stuttgart: Auto fährt in Menschenmenge

Stuttgart - In der Stuttgarter Innenstadt ist nach Polizeiangaben ein Auto in eine Personengruppe gefahren.

Die Polizei sperrte den Bereich ab. © 7aktuell.de | Simon Adomat

Wie die Stuttgarter Feuerwehr auf der Plattform X schrieb, gab es mehrere Verletzte, darunter auch Schwerverletzte. Der Fahrer sei festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin.

Während die Feuerwehr bei X von einem "Unfall" sprach, wollte sich die Polizei noch nicht dazu äußern, wie es zu dem Vorfall kam. "Wir können gerade nichts ausschließen."

Der Vorfall ereignete sich an der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei befanden sich in dem weiträumig abgesperrten Bereich. Zeugen würden verhört, sagte die Polizeisprecherin. Unfallspezialisten schauen sich demnach den Ort genau an.

Laut der Polizeisprecherin fahren auch die Bahnen nicht mehr. Die Haltestelle liegt mittig, auf dieser Seite führt die Straße stadtauswärts, auf der anderen Seite stadteinwärts.