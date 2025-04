17.04.2025 11:32 Planschen und sonnen: Wann startet die Freibadsaison in Stuttgart?

Mit der Eröffnung des Freibads in Möhringen am 26. April startet die Freibadsaison in Stuttgart. Etwas später folgen die restlichen Schwimmbäder.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Mit der Eröffnung des Freibads in Möhringen am 26. April startet die diesjährige Freibadsaison in Stuttgart. Etwas später folgen die restlichen Schwimmbäder. In rund einer Woche startet die Badesaison in der Landeshauptstadt. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa Als Zweites geht das Höhenfreibad Killesberg an den Start. Hier können Besucher ab dem 1. Mai planschen und schwimmen. Am 10. Mai öffnen die Freibäder Rosental und Sillenbuch. Das Inselbad im Stadtteil Untertürkheim sperrt am 17. Mai seine Tore auf. Alle fünf Sommerbäder öffnen unter der Woche ab 7 Uhr sowie an den Wochenenden ab 9 Uhr. Im April, Mai und September kann bis 19.30 Uhr gebadet werden. In den Folgemonaten Juni, Juli sowie August schließen die Schwimmbäder um 20.30 Uhr. Auch besteht das Angebot, Sonnenschirme auszuleihen. Diese sind laut einer Mitteilung der Stadt jedoch nur begrenzt verfügbar. Schneller Zugang durch Online-Tickets Der Eintrittspreis liegt einheitlich bei 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Wer eine halbe Stunde vor Schließung noch ein paar Bahnen schwimmen will, zahlt 3,70 Euro, ermäßigt 2,20 Euro. Die Tickets können sowohl an der Freibadkasse als auch online erworben werden. Mit einem vorab gekauften Online-Ticket können Besucher direkt durch die neuen Drehkreuzanlagen ins Bad gelangen. Die Warteschlange kann somit umgangen werden. Bis zum 14. September können die Stuttgarter Sommerbäder besucht werden.

Titelfoto: Thomas Warnack/dpa