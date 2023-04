CDU und Grüne wollen Studiengebühren für Ausländer abschaffen

Stuttgart - Die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen wollen die Gebühren für ausländische Studierende in Baden-Württemberg abschaffen.

Studierende aus dem Ausland müssen im Südwesten womöglich bald keine Studiengebühren mehr zahlen. © Uwe Anspach/dpa

"Die derzeitigen Studiengebühren für internationale Studierende an unseren Hochschulen sind ein echter Standortnachteil", sagte der CDU-Abgeordnete Winfried Mack am Donnerstag in Stuttgart.

Seine Fraktion setze sich dafür ein, dass Baden-Württemberg als letztes Bundesland die Gebühren abschaffe.

Zustimmung bekommt die CDU vom Koalitionspartner. "Wir wollen das gemeinsam umsetzen", sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.

Es sei wichtig, ausländische Fachkräfte zu gewinnen und auch im Land zu halten. Es müsse nun aber auch über die Finanzierung des Vorhabens gesprochen werden.