Hammer-Hitze beim Ironman: Triathletin Laura Philipp wird Dritte auf Hawaii

Kailua-Kona/Heidelberg - Nach einer körperlichen Tortur hat Triathletin Laura Philipp (38) auf den letzten Metern eines dramatischen Rennens ihr Lächeln wiedergefunden. "Es war auf jeden Fall für mich persönlich der härteste Tag, den ich je hatte", sagte sie der ARD.

Geschafft, aber glücklich: Triathletin Laura Philipp (38) erkämpfte sich trotz extremer Hitze Platz drei beim Ironman auf Hawaii. © BEAUTIFUL SPORTS/Hilger/BEAUTIFUL SPORTS/dpa

Aus der so erhofften Titelverteidigung bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii wurde es aber nichts für die Profi-Triathletin aus Heidelberg. Vor gut einem Jahr hatte sie noch über die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in Nizza triumphiert.

Hinter der norwegischen Überraschungssiegerin Solveig Løvseth (26) und der Britin Kat Matthews (34) schaffte es Philipp aber noch aufs Podest. Die extremen Bedingungen brachten sogar die Besten an ihre Grenzen. "Ich wurde so richtig durchgekocht", sagte die 38-Jährige.

Über 1600 Frauen hatten sich diesmal qualifiziert. Laura Philipp sprang mit der Startnummer 1 der Titelverteidigerin ins warme Pazifik-Wasser.

Für Philipp, die mit 24 Jahren erst Schwimmen richtig gelernt hatte, lief es recht gut. Sie stieg nach geschwommenen 55 Minuten und 54 Sekunden auf Rang 26 aus dem Wasser, hatte rund sechs Minuten Rückstand auf die Führende Lucy Charles-Barclay (32) aus England.