Bis zu 21 Grad im Ländle: Doch Achtung, der Sonnenschein trügt!

Stuttgart - Das Wetter im Südwesten kann sich nicht so recht entscheiden. Zwischen sonnigem Frühlingswetter und grauen Gewitterwolken ist am Wochenende alles mit dabei.

Am Freitag kann im Südwesten die Sonne genossen werden. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Freitag heiter und trocken. Und auch die Höchsttemperaturen können sich definitiv sehen lassen. Bei 15 bis 21 Grad kann sorgenlos Eis geschlürft und die Sonne genossen werden.

In der Nacht ziehen jedoch dichte Wolken auf. Im Laufe des Samstags kann es immer wieder zu Schauern kommen. An den Höchstwerten von 8 bis 13 Grad macht sich der Wetterumschwung bemerkbar. Am Feldberg werden Sturmböen erwartet.

Auch am Sonntag verziehen sich die Wolken nicht. Die Höchstwerte fallen weiter auf 3 bis 10 Grad. Kurze Gewitter und starke Windböen sind nicht auszuschließen. In den oberen Lagen kann es zu Schneeschauern kommen.