Graue Wolken im Südwesten: Endet das dauerhafte Regenwetter am Wochenende?

Stuttgart - Von den täglichen Regenschauern können sich die Baden-Württemberger auch an diesem Wochenende nicht verabschieden. Dennoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) einige trockene Stunden.

Seit einigen Tagen zählen dunkle Regenwolken im Südwesten zur Tagesordnung. © Bildmontage: Marius Bulling/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Während es am stark bewölkten Freitagvormittag häufig zu Schauern kommt, soll es am Nachmittag für längere Abschnitte trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen von fünf bis zwölf Grad werden von schwachem bis mäßigem Wind begleitet. Im Bergland, in den Hochlagen des Schwarzwaldes sowie auf dem Feldberg kann es zudem zu stürmischen Böen kommen.

Die Wolken verziehen sich auch in der Nacht zum Samstag nicht. Bei Höchstwerten von drei bis elf Grad werden immer wiederkehrende Regenschauer erwartet. Doch zum Nachmittag hin sollen sich die Wolken laut DWD auflockern, und auch der Regen lässt nach. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 3 bis minus zwei Grad, weshalb es zu geringer Glättegefahr kommen kann.

Während es am Sonntag im Norden meist trocken bleibt, wird im Süden länger anhaltender Regen erwartet. Die Höchstwerte pendeln sich bei vier bis neun Grad ein. Im höheren Bergland kann es zu Schnee und Glätte kommen.