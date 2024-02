Sonnenschein oder Regenwetter? So wird das Wetter am Wochenende

Stuttgart - Das Wochenende steht vor der Tür. Wird das Wetter in Baden-Württemberg zu einem Spaziergang oder eher zu einem Couch-Tag einladen?

Auch ein Kaffee im Freien lässt sich bei angenehmen Temperaturen bei bis zu 17 Grad am Neckar genießen. Trocken bleibt es auch bei rund einem Grad in der Nacht zum Sonntag.

Am Samstag wird das Wetter heiter bis wolkig. An den meisten Orten Baden-Württembergs bleibt es trocken und es gibt nur vereinzelt Schauer. Eine Wanderung oder eine Shoppingtour durch die Innenstadt dürften ein voller Genuss werden.

In der Nacht zum Samstag fallen die Werte auf bis -1 Grad und es weht schwacher Wind. Nur in hohen Schwarzwaldlagen und auf dem Feldberg muss mit starken Böen gerechnet werden.

Die Baden-Württemberger, insbesondere im Osten des Landes, dürfen sich am Sonntag über Sonne freuen und bis zu 17 Grad erwarten. Am Abend wird es am Hochrhein regnerisch und windig und einem gemütlichen Couch-Abend steht nichts im Wege.