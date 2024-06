Unwetter in Region Stuttgart: So oft eilt die Feuerwehr aktuell zur Hilfe!

Im Kreis Göppingen sorgte der Starkregen für heftige Überschwemmungen. © 7aktuell.de | 7Aktuell

Im Zusammenhang mit den Unwettern sei es in den vergangenen Tagen zu rund 65 Einsätzen gekommen, wie die Feuerwehr Stuttgart am Sonntagabend mitteilte. Ebenso engagiert zeigte sich die Freiwillige Feuerwehr - mit über 100 Einsätzen!

Die allgemeinen Schwerpunkte seien sowohl Wasserschäden als auch umgestürzte Bäume gewesen. Außerdem lieferten die Einsatzkräfte am Samstag etwa 10.000 Sandsäcke in den stark betroffenen Landkreis Göppingen.

Am Sonntagvormittag wurden weitere Wasserschäden, unter anderem in Mühlhausen sowie in Bad-Cannstatt, beseitigt. Aufgrund einer Gewitterfront stieg die Zahl der Einsätze gegen 15 Uhr drastisch an.

Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Kräften angefordert. Auch 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte waren vor Ort.

In einer Tiefgarage im Stadtteil Plieningen entstand ein großer Wasserschaden, Straßen sowie Stadtbahnlinie wurden überschwemmt. In Stuttgart Süd wurde gegen 16.30 Uhr ein Erdrutsch gemeldet, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.