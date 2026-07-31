"Große Zahl von Interessenten": Vorläufiger Insolvenzverwalter von Varta erfreut

Ellwangen - Der vorläufige Insolvenzverwalter des strauchelnden Batterieherstellers Varta hat für eine Investorenlösung reges Interesse registriert. "Es gibt bereits jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt eine erfreulich große Zahl von Interessenten", teilte Tobias Wahl von der Kanzlei Anchor der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Das schwäbische Unternehmen hat Insolenz in Eigenverwaltung gestellt und glaubt an eine Sanierungslösung. © Marius Bulling/dpa

Ob es sich dabei um Finanzinvestoren oder auch Industrieunternehmen handele, darüber wolle er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sprechen.

Wie das Unternehmen in dieser Woche mitteilte, sei eine langfristige Perspektive durch den Verkauf an einen Investor sowie der Erhalt von Arbeitsplätzen das erklärte Ziel. "Der Markt für Energiespeicher ist unverändert eine Zukunftsbranche", sagte Wahl.

Varta verfüge über ein umfangreiches Know-how in diesem Sektor. "Aufgrund der hohen technischen Kompetenz und gewachsener Kundenbeziehungen in der ganzen Welt glaube ich an die Chance für eine nachhaltige Sanierungslösung."

Das Unternehmen aus dem schwäbischen Ellwangen hatte vor einer Woche nach eigenen Angaben für die Varta AG als Konzernmuttergesellschaft sowie drei weitere Einheiten einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt.