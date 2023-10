Wirtschafts-Ministerin reist nach Kanada: "Interessanter Partner"

Nach Auskunft der IHK Region Stuttgart unterhalten über 900 baden-württembergische Unternehmen Geschäftsbeziehungen nach Kanada. © Christoph Schmidt/dpa

Für Anbieter von Schlüsseltechnologien wie digitaler Vernetzung, künstlicher Intelligenz oder Elektromobilität sei das Land ein interessanter Partner und ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial, teilte die CDU-Politikerin im Vorfeld in Stuttgart mit.

Der erste Teil der Reise führt die Delegation in die Partnerprovinz Ontario. Am Mittwoch will die Gruppe nach Montréal in der Provinz Québec weiterreisen. Beide Provinzen gelten als wirtschaftliche Kraftzentren Kanadas.

Im vergangenen Jahr hatten Deutschland und Kanada eine Energiepartnerschaft geschlossen. Deshalb sei das Thema Klimatechnik für beide Länder von großer Bedeutung, teilte das Wirtschaftsministerium weiter mit. Im Jahr 2022 exportierte Baden-Württemberg laut Mitteilung Waren im Wert von 2,74 Milliarden Euro nach Kanada.

Den größten Anteil an den Ausfuhren machten Kraftwagen und Kraftwagenteile mit 806 Millionen Euro aus, gefolgt von pharmazeutischen und ähnlichen Erzeugnissen mit 527 Millionen Euro und Maschinen mit 504 Millionen Euro.