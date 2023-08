19-Jähriger stürzt von Elektro-Skateboard und stirbt: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Stuttgart - Nach einem schweren Sturz von einem E-Skateboard ist ein Jugendlicher (†19) am Dienstagabend in einem Krankenhaus gestorben.

Der junge Mann (†19) verstarb später im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.15 Uhr, wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte. In Höhe der Haltestelle Pfostenwäldle stürzte der 19-Jährige von seinem Elektro-Skateboard und zog sich schwere Verletzungen zu.

Passanten, die den Sturz beobachtet hatten, verständigten den Rettungsdienst. Mit einem Krankenwagen wurde er in eine Klinik gebracht, wo er am Dienstag verstarb.

Die Ermittler, die erst am Todestag des Jugendlichen über den Unfall informiert wurden, suchen nun nach weiteren Zeugen. Diese sollen die Verkehrspolizei unter der Rufnummer 071189904100 verständigen.