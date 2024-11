26.11.2024 10:18 Betrunken über rote Ampel gefahren: Stadtbahn und Kleinlaster fangen Feuer

In Stuttgart sind in der Straße am Wallgraben eine Stadtbahn und ein Kleinlaster kollidiert. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf.

Von Martin Gaitzsch

Stuttgart - Schwerer Unfall am Montagnachmittag in Stuttgart! Gegen 16 Uhr sind in der Straße Am Wallgraben eine Stadtbahn der Linie U12 und ein Kleinlaster kollidiert. Vom Kleinlaster breiteten sich die Flammen auf die Stadtbahn aus. © 7aktuell.de | oeyb Nach dem Zusammenstoß gegen 16 Uhr fing das Auto Feuer, die Flammen breiteten sich bis auf die Bahn aus. Glücklicherweise konnte sich der Fahrer aus dem Iveco-Laster von selbst befreien. Zudem mussten die Insassen der Straßenbahn evakuiert werden. Während die Feuerwehr den Brand mit einem Löschrohr rasch unter Kontrolle brachte, kümmerte sich der Rettungsdienst um die Fahrgäste aus der Stadtbahn und stellte drei leicht verletzte Personen fest, die nach ambulanter Behandlung nach Hause geschickt werden konnten. Stuttgart Unfall Rote Ampel überfahren: Ein Toter, zwei Schwerverletzte nach Horror-Crash Laut Polizei missachtete der Iveco-Fahrer am Kreisverkehr eine rote Ampel, wodurch es zur Kollision kam. Mit einem Löschrohr brachten die Floriansjünger den Brand unter Kontrolle. © 7aktuell.de | oeyb Bei ihm wurde zum Unfallzeitpunkt festgestellt, dass er unter Alkohol stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Um den Crash gänzlich aufklären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer +49 711 89904100 entgegen genommen.

