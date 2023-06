Fahranfänger kracht mit Mercedes-AMG gegen Laterne: Vier teils schwer Verletzte

Stuttgart - Ein Unfall am frühen Donnerstagmorgen hatte schwerwiegende Folgen für einen 18-jährigen Fahrer und seine Insassen.

Vier junge Menschen wurden bei dem schweren Unfall teils schwer verletzt. © 7aktuell.de / Alexander Hald

Der Fahranfänger war gegen 1.45 Uhr in Stuttgart mit einem Mercedes-AMG in Richtung Frauenkopfstraße unterwegs. In einer Rechtskurve geriet der Wagen ins Schleudern und kam folglich nach links von der Fahrbahn ab.

Dort drehte sich der Mercedes um die eigene Achse und kollidierte anschließend mit einer Laterne. Durch die Wucht des Aufpralls riss diese aus dem Boden.

Der 18-Jährige sowie zwei hinten sitzende Insassen (17, 18) erlitten schwere Verletzungen. Der Beifahrer (18) wurde leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schaden am Wagen beläuft sich auf rund 170.000 Euro. Laut Polizei werden die Schäden am Lichtmast sowie Umweltschäden auf etwa 20.000 Euro geschätzt.