Frontalcrash im Stuttgarter Nordwesten: Nur BMW-Fahrer hat Glück im Unglück!

Stuttgart - Frontalunfall am frühen Freitagmorgen: Auf der B295 im Stuttgarter Nordwesten sind zwei Autos zusammengekracht. Der Fahrer eines weiteren Wagens konnte den Zusammenstoß gerade so verhindern.

Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall im Nordwesten Stuttgarts schwer beschädigt. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Einer Mitteilung der Polizei vom Vormittag zufolge ereignete sich das Unglück auf der Bundesstraße gegen 6.40 Uhr am frühen Morgen.

Demnach sei ein 19-Jähriger mit seinem VW in Richtung Wolfbusch gefahren, als das Auto plötzlich in den Gegenverkehr geraten sei. Ein gleichaltriger BMW-Fahrer, der ihm entgegenkam, konnte gerade so nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen.

Doch der hinter ihm fahrende Lenker (37) eines Peugeots hatte nicht so viel Glück – es kam zum Frontalcrash.

Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.