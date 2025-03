30.03.2025 10:00 Heftiger Unfall an der Porsche-Arena: Vier Frauen von Auto erfasst

Schreckliche Bilanz nach einem heftigen Unfall am Samstag in Stuttgart an der Porsche-Arena.

Von Marcus Scholz

Stuttgart - Schreckliche Bilanz nach einem heftigen Unfall am Samstag in Stuttgart. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall. © 7aktuell.de | Simon Adomat Wie die Polizei mitteilte, überquerte eine Gruppe, bestehend aus drei Frauen (alle 21) und einer 22-Jährigen, gegen 17.10 Uhr eine Fußgängerampel auf Höhe der Porsche-Arena. Das Problem: die Ampel zeigte mutmaßlich rot! Und so kam es wie es kommen musste. Die Gruppe wurde von einem Toyota Corolla erfasst. Dessen Fahrer (31) sei in Richtung Talstraße unterwegs gewesen. Zwei der Frauen wurden schwer verletzt, die anderen beiden leicht. Drei von ihnen mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Unfall-Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Titelfoto: 7aktuell.de | Simon Adomat