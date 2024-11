18.11.2024 18:22 Renault-Fahrer knallt in Stuttgarter Stadtbahn: 100.000 Euro Sachschaden!

Am Montagnachmittag ist in Stuttgart ein Transporter-Fahrer in einer Stadtbahn gekracht.

Von Malte Kurtz

Stuttgart - Am Montagnachmittag ist in Stuttgart ein Transporter-Fahrer (58) in einer Stadtbahn gekracht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Und am Ende der Straße steht nicht nur ein "Haus am See", sondern auch ein verunfallter Renault-Transporter am Gleisbett. © Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart Gegen 15.45 Uhr war der 58-Jährige mit seinem Renault auf der Mühlhäuser Straße unterwegs, als er an einem Bahnübergang auf Höhe des Max-Eyth-Sees mit der Linie U12 kollidierte, wie das Polizeipräsidium Stuttgart mitteilte. Infolge des Unfalls erlitt der Renault-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Zusammenprall hatte einen Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro und massive Verkehrsbehinderungen zur Folge. Stuttgart Unfall Autofahrer verwechselt Gas und Bremse, dann landet er auf den Gleisen Fotos von der Unfallstelle zeigen, wie der weiße Transporter stark ramponiert in der Seite der Bahn hängt. Außerdem wurde ein Metallgeländer am Gehweg in Mitleidenschaft gezogen. Wie es zu der Kollision zwischen Renault-Transporter und Stadtbahn kommen konnte, ist bisher nicht bekannt. © Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart Um zu klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Unter folgender Rufnummer nimmt die Stuttgarter Verkehrspolizei sachdienliche Hinweise entgegen: 071189904100.

Titelfoto: Bildmontage: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart